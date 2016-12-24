В Мордовии ремонтирую дорогу, ведущую к святому источнику

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В Мордовии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновляют мосты, путепроводы и сотни километров автомобильных дорог. Особое внимание уделяется тем маршрутам, которые ведут к школам, детским садам, больницам, достопримечательностям и другим значимым местам.
В настоящее время идет ремонт автодороги «Ельники - Старое Синдрово - подъезд к г. Саранску от автодороги М5 «Урал». Работы велись еще в 90-е годы прошлого столетия, но так и не были завершены. Сейчас проблему бездорожья решает профильный национальный проект. Протяженность участка – 2 км 460 м. Сейчас ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия нижнего слоя.
Маршрут не просто соединяет два района – Ельниковский и Краснослободский, дорога ведет к святому источнику «Явленное», который находится в полутора километрах от села Старое Синдрово. Это одно из самых почитаемых святых мест в Мордовии.
«Здесь всегда много людей, особенно в праздники. Приезжают родственники из других регионов и обязательно идут к источнику», - говорят местные жители. Они признаются, что питьевую воду набирают только в источнике. Новая дорога для них не только комфорт, но и знак уважения к вере и народным традициям.
Строители обещают завершить ремонтные работы на объекте в июне этого года.
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