В Мордовии вмешательство прокуратуры позволило участнику СВО избавиться от мошеннического займа

В Дубенском районе сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению супруги участника специальной военной операции, который в настоящее время выполняет боевые задачи на передовой.

Как выяснилось, по месту его регистрации приходили документы, свидетельствующие о наличии у него задолженности перед микрофинансовой организацией. Но микрозайм был оформлен мошенниками, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

В целях восстановления прав участника СВО прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора займа недействительным. Требования надзорного ведомства были удовлетворены, договор признан недействительным.