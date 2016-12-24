В Саранске полицейские и общественные активисты уничтожают уличную рекламу наркотических интернет-магазинов

В Мордовии в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни по инициативе Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД и общественных организаций проводится акция «Чистый город! Здоровый город!».

В рамках акции полицейские и активисты обследовали стены домов и строений, расположенных вблизи детских площадок, образовательных учреждений и спортивных объектов. Обнаруженные изображения и надписи, содержащие названия интернет-магазинов по торговле запрещенными веществами, были оперативно закрашены.