В Саранске полицейские и общественные активисты уничтожают уличную рекламу наркотических интернет-магазинов

Репортер

В Мордовии в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни по инициативе Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД и общественных организаций проводится акция «Чистый город! Здоровый город!».

В рамках акции полицейские и активисты обследовали стены домов и строений, расположенных вблизи детских площадок, образовательных учреждений и спортивных объектов. Обнаруженные изображения и надписи, содержащие названия интернет-магазинов по торговле запрещенными веществами, были оперативно закрашены.

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