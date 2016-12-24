Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции из-за вируса Коксаки

От поездок в Турцию россиянам следует воздержаться, поскольку есть риск заражения от вируса Коксаки, - считает известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Скажу, что несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки. Это вирусное заболевание, которое передается через воду, пищу, грязные руки. Кстати, заболевают этим вирусом чаще всего дети до десяти лет», - приводит слова эпидемиолога информационное агентство ТАСС.

Онищенко добавил, что вирус опасен тем, что может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, а также со стороны сердца, печени и поджелудочной железы.