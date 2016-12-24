В Саранске 17-летний студент техникума угнал грузовую «Газель» для покатушек

В столице Мордовии 17-летний студент техникума стал фигурантом уголовного дела по статье УК РФ о неправомерном завладении транспортным средством. При этом, молодой человек уже имеет две судимости - за кражу и аналогичное преступление.

По информации МВД по РМ, об угоне «Газели» в полицию сообщил 34-летний индивидуальный предприниматель. Ночью владелец не увидел в окно свою автомашину, припаркованную у дома по проспекту 60-летия Октября. Тогда мужчина самостоятельно направился на поиски пропавшей техники.

Вскоре он обнаружил свой автомобиль - на проезжей части недалеко от дома. При этом в кабине «Газели» находился незнакомый молодой человек, который попытался убежать. Мужчина смог удержать злоумышленника и вызвал сотрудников полиции.

Как выяснилось, несовершеннолетний угонщик просто решил покататься, когда увидел на парковке «Газель» с не запертой дверью. Он смог завести автомашину и отправился колесить по городу, пока не был пойман с поличным автовладельцем.