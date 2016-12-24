Продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства

Голосование проходит с 21 апреля до 12 июня. Каждый гражданин России старше 14 лет может внести свой вклад в благоустройство. Голосуйте онлайн на платформе Госуслуг (https://zagorodsreda.gosuslugi.ru/ ).

Механизм простой: выберите среди предложенных общественных пространств в регионе те, которые, по вашему мнению, нуждаются в улучшении. Объекты с наибольшим количеством голосов будут модернизированы в первую очередь в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Благодаря федеральному проекту в Мордовии было улучшено 57 общественных пространств и 309 дворовых территорий. В этом году более 60 тысяч жителей Мордовии уже сделали свой выбор!

Осталось чуть больше недели до окончания голосования, так что поторопитесь и поддержите свою любимую территорию — ваш голос может стать решающим!



