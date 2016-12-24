В Мордовии суд отказал в УДО убийце пожилой родственницы

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По информации прокуратуры РМ, ходатайство об условно-досрочном освобождении подавал 53-летний осужденный. По приговору суда в середине 2017 года он получил 10 лет строгого режима за убийство родной тетки и поджог ее дома с целью сокрытия преступления.
26 января 2017 года в деревне Вичкидеево Теньгушевского района на улице Центральной сгорел частный дом. Во время разбора сгоревших конструкций был обнаружен труп 74-летней хозяйки дома. При осмотре эксперты установили, что у женщины была пробита голова и смертельные травмы хозяйка получила еще при жизни.
Правоохранители выяснили, что одним из последних в дом старушки перед пожаром заходил 45-летний племянник. Мужчина был задержан и на допросе следователя признался, что убил родную тетку. По его словам, в тот день у него жутко «горели трубы» и очень хотелось выпить, но денег на спиртное не было. Тогда он отправился в дом родственницы.
Но там он получил отказ на просьбу налить чего-нибудь горячительного или дать денег на выпивку. Взбешенный племянник схватил попавшийся под руку гвоздодер и несколько раз ударил им по голове пенсионерки. Осознав, что натворил, душегуб поспешил избавиться от улик - собрал в кучу домашнее тряпье и все поджег, после чего отправился домой.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного. Но тот оспорил это решение в апелляционной инстанции. С учетом мнения прокурора апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, постановление – без изменения.
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