Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали многочисленные дефекты на саранских дорогах

Сотрудники отдела дорожного и технического надзора Управления Госавтоинспекции в ходе проведения контрольных мероприятий выявили в Саранске многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, просадок, неудовлетворительного состояния обочин, отсутствия горизонтальной дорожной разметки.

Также было проведено инструментальное обследование эксплуатационного состояния железнодорожных переездов, расположенных на территории городского округа. И здесь выявлены многочисленные недостатки: неровности покрытия междурельсового пространства, отсутствие технических средств организации дорожного движения, дефекты дорожного покрытия, отсутствие горизонтальной дорожной разметки.

Как результат: за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог в отношении саранской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства составляются необходимые материалы для возбуждения административных дел по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ.

Отмечается, что в текущем году за нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения, выявленных на территории республики, в отношении должностных и юридических лиц возбуждено более восьмидесяти дел об административных правонарушениях.