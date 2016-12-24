Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали многочисленные дефекты на саранских дорогах

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Сотрудники отдела дорожного и технического надзора Управления Госавтоинспекции в ходе проведения контрольных мероприятий выявили в Саранске многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, просадок, неудовлетворительного состояния обочин, отсутствия горизонтальной дорожной разметки.
Также было проведено инструментальное обследование эксплуатационного состояния железнодорожных переездов, расположенных на территории городского округа. И здесь выявлены многочисленные недостатки: неровности покрытия междурельсового пространства, отсутствие технических средств организации дорожного движения, дефекты дорожного покрытия, отсутствие горизонтальной дорожной разметки.
Как результат: за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог в отношении саранской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства составляются необходимые материалы для возбуждения административных дел по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ.
Отмечается, что в текущем году за нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения, выявленных на территории республики, в отношении должностных и юридических лиц возбуждено более восьмидесяти дел об административных правонарушениях.
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