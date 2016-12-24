В Мордовии Экспертный совет при АТК оценил контент, созданный студентами

29 мая в Доме Республики под председательством заместителя Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия – пресс-секретаря Главы Республики Мордовия Елены Башкирцевой состоялось очередное заседание Экспертного совета по выработке информационной политики в сфере противодействия терроризму в Республике Мордовия при Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия.

Началось оно с обсуждения итогов работы делегации Мордовии на XIX Всероссийском форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор». Участвующие в его работе заместитель заведующего Отделом по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Светлана Юдина и заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Александр Кочеваткин проинформировали экспертов о самых важных задачах, адресованных в рамках форума всем субъектам профилактики. Отдельно был обозначен комплекс мер, который в перспективе предстоит реализовать экспертным советам при региональных антитеррористических комиссиях.

Особое внимание на заседании было уделено вопросам, связанным с реализацией в текущем году регионального Перечня мероприятий по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024-2028 годы. Участие в обсуждении мер информационно-пропагандистского характера приняли заместители председателя Экспертного совета Альбина Симакина – начальник Управления информационной политики и пресс-службы Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия и Александр Ратников – заместитель Руководителя Администрации – начальник Управления внутренней политики Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, а также первый заместитель начальника УФСИН России по Республике Мордовия Николай Мучкин, первый заместитель министра образования РМ Юлия Грызулина, заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи РМ Екатерина Авраменко, заместитель Главы городского округа Саранск — директор Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск Оксана Шуляпова, начальник отдела по работе с Республикой Мордовия Автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог регионы» Виталий Курзаев и директор Координационного Центра по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма МГУ им. Н.П. Огарёва Сергей Гладышев.

Кроме того, эксперты рассмотрели контент, созданный региональными субъектами профилактики. Ряд представленных на экспертизу материалов был подготовлен школьниками и студентами рамках комплекса образовательно-просветительских мероприятий «Контент-навигатор». Молодые люди в доступной для их восприятия форме изложили информацию о преступной сущности терроризма и пояснили законодательные нормы, касающиеся ответственности за несообщение о преступлениях террористической направленности.

Одобренные плакаты и видеоролики, нацеленные на формирование у населения антитеррористического мировоззрения, будут активно использоваться в образовательных и молодежных организациях, размещаться в соцсетях и мессенджерах, а также в общественном транспорте.