В Саранске ведется реконструкция Дома-интерната для престарелых и инвалидов

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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
В Мордовии реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья». Одна из его задач – создание системы долговременного ухода за для престарелыми людьми и инвалидами, включая помощь на дому и в современных стационарах.
Так, продолжается масштабная реконструкция Саранского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Обновляются два спальных корпуса и пищеблок социального учреждения. Уже демонтированы старые конструкции, установлена автономная газовая котельная. Ведутся фасадные работы, меняется кровля, монтируются внутренние инженерные системы. К существующим корпусам возводят пристройки.
В обновленном доме-интернате создадут современные отделения для круглосуточного проживания нуждающихся в уходе. Будут оборудованы комфортные спальни на 1-3 человек с прихожими и санузлами, а также уютные гостиные и бытовые помещения для самостоятельной стирки и приготовления пищи.
Важной частью комплекса станут медицинский блок, досуговое отделение и просторная столовая. Для отдыха и оздоровления предусмотрены беседки и скамейки, физкультурно-оздоровительная площадка, круговые прогулочные дорожки и яблоневый сад.
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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
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