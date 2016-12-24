Бизнес Мордовии научат правильно оформлять сайт компании

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В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии и Центра «Мой бизнес» в Саранске пройдет семинар: «Юридический фундамент веб-сайта компании: документальное обеспечение и работа с персональными данными».
Спикером выступит Ольга Глазкова — юрист в сфере информационных технологий и интеллектуальной собственности, имеющая большой опыт в решении правовых вопросов, связанных с цифровыми продуктами и защитой данных.
Мероприятие включает в себя 2 направления:
- Первая часть посвящена особенностям документального оформления сайта. Вы узнаете, когда сайт соответствует закону и какие обязательные требования необходимо соблюдать. Разберете минимальный набор информации, который должен быть представлен на сайте компании.
- Вторая часть направлена на работу с пользовательскими данными. Участники изучат правила сбора, хранения и обработки персональных данных, а также разберутся с требованиями законодательства в этой сфере. Особое внимание будет уделено мерам защиты информации.
Семинар состоится 4 июня в 11:00 по адресу: ул. Московская, 14 (2 этаж). Требуется предварительная регистрация.
Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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