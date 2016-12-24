Синоптики предупреждают о сильном дожде на территории Мордовии

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Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня местами на территории республики ожидается сильный дождь, интенсивностью более 15 мм.
Для справки: 1 мм осадков - это 1 л воды на 1 м2.
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В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
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