Синоптики предупреждают о сильном дожде на территории Мордовии

Репортер

Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня местами на территории республики ожидается сильный дождь, интенсивностью более 15 мм.

Для справки: 1 мм осадков - это 1 л воды на 1 м2.

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