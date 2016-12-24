Синоптики предупреждают о сильном дожде на территории Мордовии

Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня местами на территории республики ожидается сильный дождь, интенсивностью более 15 мм.

Для справки: 1 мм осадков - это 1 л воды на 1 м2.