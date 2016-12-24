«Банкет для проверяющих» влетел в копеечку для директора районного учреждения культуры

В Инсарском районе директор учреждения культуры обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По информации регионального МВД, под предлогом организации банкета при проведении проверки пожарной безопасности мошенники выманили у женщины 40 тысяч рублей.

52-летняя потерпевшая рассказала, что ей на мобильный телефон поступил звонок, якобы от работника районной администрации. Собеседник сообщил, в учреждении женщины запланирована проверка пожарной безопасности и для успешного ее проведения нужно организовать банкет для проверяющих.

Соответственно, срочно требовалось перечислить денежные средства на покупку необходимых продуктов питания и напитков. Ответственный работник пояснил, что вся сумма будет незамедлительно возвращена после урегулирования всех формальных процедур.

Женщина двумя платежами перечислила по указанным ей реквизитам деньги со своей банковской карты. Обманутой культурной начальнице потребовалось несколько часов, чтобы понять в какую мошенническую историю она угодила. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.