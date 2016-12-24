Студентка из Мордовии пройдет стажировку в дирекции ПМЭФ

Проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Фондом Росконгресс отобрали участников стажировки на Петербургский международный экономический форум. Уже в июне молодые специалисты из разных регионов России присоединятся к команде крупнейшего делового события страны. В числе стажеров – амбассадор проекта, студентка Историко-социологического института МГУ им. Н.П. Огарёва Ирина Данилкина. Вместе с другими ребятами ей предстоит пройти практику в дирекции по работе с участниками и проявить себя в организации масштабного мероприятия международного уровня.

Проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» предоставляет молодежи возможности для профессионального роста: помогает разобраться в процессе трудоустройства, подобрать подходящие стажировки и получить поддержку от наставников. В партнерстве с Фондом Росконгресс проект открыл путь к одному из главных событий в экономической и деловой повестке России – Петербургскому международному экономическому форуму. Интерес к стажировке был очень велик – более 1000 заявок, конкурс составил 35 человек на место, и только 30 самых мотивированных кандидатов, в том числе из Республики Мордовия, прошли конкурсный отбор.

«Создание равных карьерных возможностей для молодежи – приоритет работы президентской платформы. Особенно ценно, что ребята получают шанс проявить себя в деле в крупнейших компаниях и на ведущих федеральных площадках России. Стажировка на ПМЭФ – это важный для молодых людей практический опыт, а также шаг в профессию, возможность завести полезные знакомства, найти наставников и показать свои сильные стороны. Вместе с командой Росконгресса мы открываем перед участниками проекта «Профразвитие» реальный путь к старту карьеры. Благодарим коллег за сотрудничество, желаем всем ребятам успеха – а тем, кто только планирует свой карьерный путь, – не бояться мечтать, расти и использовать каждую возможность. Все только начинается!» – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Одна из прошедших отбор участниц – амбассадор проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Республики Мордовия Ирина Данилкина. Девушка учится на первом курсе магистратуры Историко-социологического института МГУ им. Н.П. Огарева, а также занимает должность Министра социальной защиты труда и занятости населения Молодежного Правительства Республики Мордовия и регионального координатора проекта «Родина – мы». Среди достижений студентки – победа в конкурсе «Амбассадоры социальных изменений», участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, публикация научных статей в РИНЦ, победа в международных и всероссийских научно-исследовательских конкурсах. Участие в стажировке стало закономерным продолжением её насыщенного и значимого пути.

«С помощью тренингов, мастер-классов и индивидуального наставничества я смогла глубже понять требования и ожидания работодателей. Это подготовило меня к успешному прохождению собеседования и, в конечном итоге, к получению стажировки в Росконгрессе. Эта стажировка – не только шаг к моей мечте, но и возможность внести свой вклад в интересные проекты и учиться у лучших специалистов. Я искренне благодарна проекту «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» за поддержку и вдохновение на этом пути! Моя мечта сбылась, и я готова использовать все полученные знания для достижения новых высот», – отметила амбассадор проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Мордовии Ирина Данилкина.

В рамках сотрудничества с Фондом Росконгресс участникам проекта «Профразвитие» были предложены стажировки в одном из ключевых направлений – дирекции по работе с участниками Петербургского международного экономического форума. Стажерская программа рассчитана на срок до одного месяца и предусматривает полноценное включение в процессы подготовки и проведения крупнейшего конгрессно-выставочного мероприятия страны. Молодым специалистам предстоит работа c участниками, сопровождение заявочной кампании, помощь в документообороте, взаимодействие с отделами Фонда, а также участие в организации мероприятий Форума.

«Стажировка на ПМЭФ для молодых специалистов – это полное погружение в рабочую атмосферу крупного международного мероприятия, возможность применить на деле знания и навыки, лучше понять свои сильные и слабые стороны. Ребят ждет не только насыщенная событиями и впечатлениями работа, но и новые знакомства, новые перспективы, опыт, который позволит смотреть в будущее с уверенностью и энтузиазмом», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Стажировка на ПМЭФ для участников проекта «Профразвитие» будет настоящим профессиональным приключением. Ребята станут частью команды, создающей одно из самых масштабных экономических событий года. В течение всей стажировки участники проекта «Профразвитие» будут сопровождать участников Форума, взаимодействовать с гостями и спикерами, координировать зоны регистрации, работать на стендах дирекции и помогать в реализации деловой и культурной программ. Это будет насыщенное и ответственное время, где каждый сможет не только применить свои знания, но и приобрести новые навыки – от деловой коммуникации до командной работы. Студенты попробуют себя в деле, получат яркий профессиональный опыт и поработают с ведущими экспертами и организаторами мероприятий международного уровня.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.