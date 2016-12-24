В мордовскую колонию мобильные телефоны планировали переправить с помощью квадрокоптера

В исправительной колонии №7 УФСИН по РМ была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками колонии на территории, прилегающей к участку промышленной зоны, были задержаны двое жителей республики, у которых изъяты 10 мобильных телефонов и 2 сим-карты.

По информации ведомства, средства связи планировалось доставить заключенным с помощью квадрокоптера.