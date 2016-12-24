В мордовскую колонию мобильные телефоны планировали переправить с помощью квадрокоптера

«Сильные идеи открывают новые возможности»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
В исправительной колонии №7 УФСИН по РМ была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками колонии на территории, прилегающей к участку промышленной зоны, были задержаны двое жителей республики, у которых изъяты 10 мобильных телефонов и 2 сим-карты.
По информации ведомства, средства связи планировалось доставить заключенным с помощью квадрокоптера.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева