В мордовскую колонию мобильные телефоны планировали переправить с помощью квадрокоптера

Репортер

В исправительной колонии  №7 УФСИН по РМ была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками колонии на территории, прилегающей к участку промышленной зоны, были задержаны двое жителей республики, у которых изъяты 10 мобильных телефонов и 2 сим-карты. 

По информации ведомства, средства связи планировалось доставить заключенным с помощью квадрокоптера.

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