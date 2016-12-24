Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги двух лет работы

В июне 2023 года в регионах нашей страны, в том числе в Мордовии, открылись филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению Президента России. Вот уже два года фонд оказывает всевозможную поддержку ветеранам СВО и членам их семей.

На сегодняшний день в филиалах работают около 4 тысяч соцкоординаторов. Больше тысячи из них являются ветеранами, их жёнами или матерями. На рассмотрение в фонд всего поступило больше 2 миллионов обращений, свыше 90% уже решены.

«В филиалах фонда за каждым героем закрепляется социальный координатор, который подходит к решению вопросов индивидуально – помогает не только делом, но и словом, а такая поддержка нашим ветеранам особенно необходима. Персональная помощь позволяет качественно и быстро обрабатывать запросы от героев, которые встали на защиту Родины. Это очень важная работа, потому что после возвращения ветеранов из зоны СВО им необходимо скорее адаптироваться к мирной жизни. Для этого им нужно решить медицинские, юридические вопросы, пройти реабилитацию, найти работу, получить меры социальной поддержки. Все эти запросы решает фонд «Защитники Отечества». Мы всегда находимся рядом с ветеранами, никогда не забываем о подвиге погибших героев и готовы оказывать их близким необходимую помощь», – прокомментировала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

За два года филиал по Республике Мордовия предоставил всестороннюю поддержку ветеранам и их семьям, охватив медицинскую, социальную, юридическую и культурно-досуговую сферы. Фонд значительно улучшает качество жизни защитников Отечества и их семей, помогая им в реабилитации и адаптации к мирной жизни.

В сфере здравоохранения филиал достиг значительных результатов: около 400 ветеранов прошли диспансеризацию, 65 из них получили бесплатное санаторно-курортное лечение в республиканских здравницах и санаториях в различных регионах России. Реабилитационную помощь при содействии фонда получили 63 бойца.

Меры соцподдержки назначены больше 300 героям, свыше 80 человек получили удостоверения ветеранов боевых действий. Особое внимание уделяется обеспечению ветеранов с тяжелыми ранениями техническими средствами реабилитации: трое человек с ампутацией обеспечены электроколясками, один с потерей зрения – «Умной тростью», еще один получил сани и экипировку для занятий следж-хоккеем. Ветеран СВО Николай Сафьянников обеспечен автомобилем с ручным управлением. Жилье семи защитников с инвалидностью оборудовано системой «Умный дом».

Фонд активно способствует трудоустройству и образованию ветеранов: проведены две ярмарки и один форум вакансий, собравшие свыше 300 защитников и их близких. Больше 50 ветеранов нашли работу на ведущих предприятиях республики, таких как «ВКМ-Сталь», «Рузхиммаш» и «Почта России». Развиваются и собственные инициативы: один ветеран успешно завершил программу «Школа фермера» и подал заявку на грант, трое оформили социальные контракты и получили подъемные средства от государства для ведения собственного дела. Больше 90 ветеранов и их близких родственников в настоящее время проходят обучение.

Юридический блок рассмотрел свыше 3 тысяч обращений, проведено более 170 приемов с участием военных и гражданских прокуроров, нотариусов и адвокатов, подано свыше 80 исков в суд по защите прав ветеранов и их близких.

Активно развиваются общественные проекты и культурно-массовая деятельность. За два года филиалом проведено свыше 600 культурно-досуговых мероприятий, более 550 уроков мужества и «разговоров о важном», свыше 170 акций по увековечиванию памяти героев и более 70 спортивных мероприятий. При участии фонда организованы первая спартакиада для ветеранов СВО и семейная спартакиада для семей защитников. Герои активно занимаются адаптивными видами спорта – следж-хоккеем, хоккеем, адаптивным футболом, горными лыжами и дайвингом, успешно представляя республику на всероссийских соревнованиях, таких как «Кубок защитников Отечества» и футбольный турнир «Стальная воля».

В честь Года защитника Отечества фонд провел масштабную акцию «Открытка герою», в которой приняли участие свыше 1,5 тысяч школьников, чьи лучшие работы были отпечатаны и введены в почтовый оборот. Большое внимание уделяется семейному досугу: проводятся мастер-классы по танцам, сплавы на байдарках по Суре и туристические походы по местам исторической памяти, организуются паломнические поездки. Поддерживается преемственность поколений защитников: в преддверии 9 мая стартовал фотопроект «Наследники Победителей» с участием ветеранов СВО и портретами их дедушек-фронтовиков, снимки которого украсили билборды города. Также при содействии с АНО «Союз» проведен фотопроект «Герои СВО – кто они», охвативший 70 ветеранов СВО из Саранска и четырех районов республики.