В Саранске будут судить продавца «левых» айфонов

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В столице Мордовии перед судом предстанет 20-летний житель Краснодарского края, решивший устроить мошенническую гастроль с репликами смартфонов Apple. В Саранске этой весной он успел обмануть двух иностранных студентов.
По информации МВД по РМ, в полиции потерпевшие рассказали, что в центре города к ним подходил неизвестный молодой человек цыганской народности, начинал общение и рассказывал, что из-за финансовых трудностей не может оплатить дальнейшую учебу в местном ВУЗе. Узнав какими телефонами пользуются молодые люди, он предлагал обменять их смартфоны iPhone 13 модели на его новенький Apple iPhone 16 Pro Max с доплатой в 15 тысяч рублей.
Перед покупкой смартфон для надежности проверяли на исправность в салоне сотовой связи, после чего студенты отдавали свои телефоны и доплачивали по 15 тысяч рублей за приобретенный гаджет. При первой же настройке они убеждались, что им подсунули реплику, но к тому времени продавца было уже не найти.
Оперативники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. Ориентировка с его приметами была направлена в соседние регионы. В результате 20-летний житель Краснодарского края был задержан в Пензе, куда приехал с целью совершения аналогичных преступлений, и доставлен в Мордовию.
Выяснилось, что он приобрел в Москве с десяток реплик смартфонов Apple последней модели, а также один оригинальный Apple iPhone 16 Pro Max. В начале марта он вместе с родственниками приехал Саранск, где устроил на улице мошеннические спектакли. При этом в салоне сотовой связи аферист демонстрировал настоящий телефон, а в момент передачи гаджета потерпевшим незаметно подменял подделкой. В ходе проводимых мероприятий полицейские обнаружили у него восемь реплик.
В настоящий момент уголовное дело криминального гастролера направлено в суд для рассмотрения по существу.
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