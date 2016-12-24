В Доме Республики обсудили работу завода «Мордовцемент»

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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Глава Мордовии Артём Здунов 2 июня провел рабочую встречу с генеральным директором завода «Мордовцемент»(входит в ЦЕМРОС) Сергеем Марачковым. Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев. Обсудили вопросы текущей деятельности предприятия, планы по реализации новых инвестпроектов и развитию Чамзинского района.
Чамзинский завод - один из крупнейших в стране производителей цемента. Предприятие работает стабильно, создаются новые рабочие места, численность работников в настоящее время составляет 1270 человек. Среднемесячная зарплата в январе-апреле этого года достигла 111 тысяч рублей. За последние два года инвестиции в производство составили 1,4 млрд. рублей. На базе завода создано обособленное ремонтное подразделение «ЦЕМРЕМ» – оно работает как в республике, так и в других регионах.
Предприятие является градообразующим, поэтому активно участвует в развитии Чамзинского района. С 2023 года между заводом, Правительством республики и администрацией района действует соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Завод участвует в реализации программы комплексного развития сельских территорий, в том числе вкладывает средства в реконструкцию ДК «Цементник», помогает в ремонте школ, детсадов, молодежного центра. В общей сложности в 2023-2024 годах оказано поддержки на 59 млн рублей. Еще 29 млн рублей будет направлено на развитие района в этом году.
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