Игорь Комаров и Сергей Чемезов посетили площадки конференции ЦИПР

2 июня 2025 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетили площадки конференции «Цифровая индустрия промышленной России», одного из главных отечественных деловых мероприятий по цифровой экономике и технологиям.

В этом году ЦИПР проходит в десятый раз. Вместе с российскими компаниями были также приглашены представители более 30 иностранных государств, среди которых Китай, Сербия, Куба, Индия, Аргентина, Казахстан, Саудовская Аравия, Республика Беларусь.

Игорю Комарову и Сергею Чемезову в павильоне Нижнего Новгорода презентовали макеты будущего IT-кампуса и Ледовой арены, представили концепцию развития Нижполиграфа: в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в здании будет открыто 43 лаборатории. Затем полпред Президента РФ в ПФО и глава «Ростеха» обсудили актуальные государственные задачи в области цифровизации и обошли выставочные стенды Ростеха, Росатома, КАМАЗа, АвтоВАЗа, РЖД, Трансмашхолдинга, NtechLab, Газпромнефти, Т1 и других компаний.

На площадках были представлены передовые разработки в сфере городского управления и безопасности, в том числе интеллектуальные системы управления движением, системы видеоаналитики с голосовым воздействием, технологии быстрого и точного распознавания лиц, силуэтов, действий, автомобилей и номеров. Игорь Комаров и Сергей Чемезов ознакомились с разработками в сфере медицины, промышленности, транспорта, кибербезопасности, авиации, офисных решений и коммуникации.

На стенде Ростеха была представлена система RT Protect EDR, которая защищает от киберугроз: полностью созданная с использованием российских технологий, она обеспечивает надежную защиту. Помимо этого, Ростех показал решения для контроля состояния зданий и станков, систему управления транспортом «Челнок Карго» и кроссплатформенный почтовый сервис DeepMail.

«Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил цифровую трансформацию в числе семи национальных целей развития нашей страны до 2030 года. На ЦИПРе мы увидели, как отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности или цифровой промышленности задают новые стандарты», – сказал Игорь Комаров.

Полпред отметил значимость того, что многие из разработок уже применяются или начнут использоваться в ближайшее время на территории Приволжского федерального округа. Так, оператор связи «Таттелеком» в 2026 году начнет тестировать в Татарстане телекоммуникационное оборудование российской компании Yadro, входящей в «ИКС Холдинг», стенд которого был представлен на конференции.

Напомним, что X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проводится в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня 2025 года при поддержке Правительства РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.