Саранские водоемы не соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим показателям

«Сильные идеи открывают новые возможности»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
В Саранске в 2025 году определены четыре традиционных места для массового отдыха населения на водных объектах. Это водоемы «Зеленая роща», «Лесное озеро» и «Луховское водохранилище», а также водоем у стадиона «Старт».
В связи с официальным стартом купального сезона Управление Роспотребнадзора по РМ проводит мониторинг качества воды и песка в зонах рекреации.
По информации ведомства, исследованные образцы проб воды водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» на 2 июня 2025 года не соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.
На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено, так как это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
Информация о состоянии водных объектов доведена до Администрации г.о. Саранск, предложено принять меры по недопущению использования водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» в целях купания населения.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия