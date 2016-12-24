Саранские водоемы не соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим показателям

В Саранске в 2025 году определены четыре традиционных места для массового отдыха населения на водных объектах. Это водоемы «Зеленая роща», «Лесное озеро» и «Луховское водохранилище», а также водоем у стадиона «Старт».

В связи с официальным стартом купального сезона Управление Роспотребнадзора по РМ проводит мониторинг качества воды и песка в зонах рекреации.

По информации ведомства, исследованные образцы проб воды водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» на 2 июня 2025 года не соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.

На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено, так как это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.

Информация о состоянии водных объектов доведена до Администрации г.о. Саранск, предложено принять меры по недопущению использования водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» в целях купания населения.