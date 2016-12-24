Вступил в силу закон по защите граждан от мошенников

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
С 1 июня 2025 года в России вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.
«Сегодня вступил в силу закон по борьбе с мошенниками. Заработал ряд положений, другие начнут действовать в августе и сентябре — например, возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны. Но наша цель — не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем. Сейчас Правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали в основном технические и информационные инструменты, то теперь также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников», — рассказал Дмитрий Григоренко.
На сегодня в стране действуют следующие меры:
Законодательство в сфере борьбы с кибермошенничеством продолжит развиваться. Защита граждан от утечек данных и мошенников — один из приоритетов национального проекта «Экономика данных».
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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