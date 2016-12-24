Бизнесу Мордовии рассказали о возможностях Искусственного интеллекта

Репортер

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» предприниматели региона приняли участие в практической бизнес-игре «Искусственный интеллект — помощник для бизнеса». 

Мероприятие в рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства состоялось при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии и Центра «Мой бизнес». 

Участники погрузились в мир возможностей ИИ и освоили создание бизнес-контента. 

В результате: 

- создано более 10 профессиональных презентаций
- разработано около 10 лендингов
- подготовлены десятки креативных постов для социальных сетей. 

Мероприятие стало не только площадкой для знакомства с ИИ, но и эффективным инструментом для развития навыков командной работы и поиска креативных решений бизнес-задач с помощью нейросетей. 

Обо всех мерах поддержки малого и среднего предпринимательства Мордовии можно узнать по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Он - наш Герой!»

В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина

«Это наше достояние!»

В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

«KazanForum-2025»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

1
Заказать рекламу
1
1
1