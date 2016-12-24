Бизнесу Мордовии рассказали о возможностях Искусственного интеллекта

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В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» предприниматели региона приняли участие в практической бизнес-игре «Искусственный интеллект — помощник для бизнеса».
Мероприятие в рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства состоялось при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии и Центра «Мой бизнес».
Участники погрузились в мир возможностей ИИ и освоили создание бизнес-контента.
В результате:
- создано более 10 профессиональных презентаций
- разработано около 10 лендингов
- подготовлены десятки креативных постов для социальных сетей.
Мероприятие стало не только площадкой для знакомства с ИИ, но и эффективным инструментом для развития навыков командной работы и поиска креативных решений бизнес-задач с помощью нейросетей.
Обо всех мерах поддержки малого и среднего предпринимательства Мордовии можно узнать по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.
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