Бизнесу Мордовии рассказали о возможностях Искусственного интеллекта

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» предприниматели региона приняли участие в практической бизнес-игре «Искусственный интеллект — помощник для бизнеса».

Мероприятие в рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства состоялось при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии и Центра «Мой бизнес».

Участники погрузились в мир возможностей ИИ и освоили создание бизнес-контента.

В результате:

- создано более 10 профессиональных презентаций

- разработано около 10 лендингов

- подготовлены десятки креативных постов для социальных сетей.

Мероприятие стало не только площадкой для знакомства с ИИ, но и эффективным инструментом для развития навыков командной работы и поиска креативных решений бизнес-задач с помощью нейросетей.

Обо всех мерах поддержки малого и среднего предпринимательства Мордовии можно узнать по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.