В Мордовии в праздничные дни изменится график движения пригородных поездов

Как сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания, в связи с празднованием Дня России вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Республике Мордовия.

11, 12, 13, 14, 15 июня 2025 года назначаются поезда:

- № 7205 Красный Узел (отпр.17.13) – Зубова Поляна (приб.21.13)

- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32).



12, 13, 14, 15, 16 июня 2025 года назначаются поезда:

- № 7206 Зубова Поляна (отпр.06.47) – Красный Узел (приб.10.43)

- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24).