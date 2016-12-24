В Мордовии в праздничные дни изменится график движения пригородных поездов

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
Как сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания, в связи с празднованием Дня России вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Республике Мордовия.
11, 12, 13, 14, 15 июня 2025 года назначаются поезда:
- № 7205 Красный Узел (отпр.17.13) – Зубова Поляна (приб.21.13)
- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32).
12, 13, 14, 15, 16 июня 2025 года назначаются поезда:
- № 7206 Зубова Поляна (отпр.06.47) – Красный Узел (приб.10.43)
- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24).
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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