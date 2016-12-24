В Мордовии помощница по хозяйству выкрала у «работодателя» 80 тысяч рублей

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В Ромодановском районе за хищение денежных средств с проникновением в жилище полицейские задержали 41-летнюю ранее неоднократно судимую женщину. Она ухитрилась незаметно вынести из чужого дома 80 тысяч рублей.
По информации МВД по РМ, в полицию о пропаже денег сообщил 38-летний житель дома по улице Пушкина в поселке Ромоданово. Они исчезли из шкафа в спальне. При этом днем ранее потерпевший расплачивался из этих сбережений с женщиной, которая помогала ему по хозяйству.
В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска быстро задержали причастную к краже – предприимчивую помощницу. В ходе дознания выяснилось, что она запомнила, откуда мужчина брал деньги для расчетов. Проходя мимо его дома на следующий день, она увидела хозяина в огороде и бросила взгляд на открытую створку окна.
Помощница быстро залезла в дом, забрала всю наличность и тем же манером выскользнула обратно. На часть похищенных денег она сразу приобрела спиртные напитки и продукты питания. В жилище фигурантки полицейские обнаружили и изъяли оставшиеся 69 тысяч рублей.
Отмечается, что в настоящий момент в отношении задержанной решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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