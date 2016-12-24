В Мордовии 94-летняя женщина погибла при пожаре в сельском доме

В Торбеевском районе следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели во время пожара 94-летней жительницы села Варжеляй.

По информации Следственного комитета по РМ, в ходе проверочных мероприятий установлено, что пожар в доме пенсионерки произошел в ночь на 2 июня 2025 года. О возгорании в правоохранительные органы сообщила односельчанка погибшей.

При осмотре место происшествия не обнаружено свидетельств, указывающих на криминальный характер произошедшего.

Для установления точной причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза.