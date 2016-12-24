В Мордовии 94-летняя женщина погибла при пожаре в сельском доме

Репортер

В Торбеевском районе следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели во время пожара 94-летней жительницы села Варжеляй. 

По информации Следственного комитета по РМ, в ходе проверочных мероприятий установлено,  что пожар в доме пенсионерки произошел в ночь на 2 июня 2025 года. О возгорании в правоохранительные органы сообщила односельчанка погибшей. 

При осмотре место происшествия не обнаружено свидетельств,  указывающих на криминальный характер произошедшего.  

Для установления точной причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

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