В Мордовии 94-летняя женщина погибла при пожаре в сельском доме

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В Торбеевском районе следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели во время пожара 94-летней жительницы села Варжеляй.
По информации Следственного комитета по РМ, в ходе проверочных мероприятий установлено, что пожар в доме пенсионерки произошел в ночь на 2 июня 2025 года. О возгорании в правоохранительные органы сообщила односельчанка погибшей.
При осмотре место происшествия не обнаружено свидетельств, указывающих на криминальный характер произошедшего.
Для установления точной причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза.
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