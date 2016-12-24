Правительство России уделяет особое внимание дорогам, ведущим к образовательным учреждениям

В этом году в регионах планируется привести в нормативное состояние около 3 тыс. км дорог, ведущих к школам, детсадам, а также другим образовательным и досуговым учреждениям. Завершить большую часть работ планируют к началу следующего учебного года.

«Качественные и безопасные дороги, ведущие к школам, детским садам и вузам, – это необходимое условие для комфортной жизни детей, родителей и педагогов. Хорошее дорожное покрытие, продуманные пешеходные переходы, освещение и необходимые знаки снижают риск аварий. Кроме того, удобный путь облегчает работу школьных автобусов. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируем привести в нормативное состояние 854 дорожных объекта – это более 3 тыс. км региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к образовательным учреждениям», – сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что при проведении работ внедряются комплексные решения, среди которых устройство освещения, искусственных неровностей, пешеходных ограждений, нанесение разметки. Все это снижает риски на пути школьника, и такой подход хорошо зарекомендовал себя. В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели 920 дорожных объектов, ведущих к образовательным учреждениям, их общая протяженность составила больше 3,1 тыс. км. Снижение рисков дорожно-транспортных происшествий вблизи детских образовательных и досуговых учреждений было приоритетным вопросом с самого начала реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».