Мордовию в финале Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» представят два участника

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В финал Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли 300 сильнейших участников, в их числе два жителя Республики Мордовия. Финалистам предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри.
Всего на конкурс «Моя страна – моя Россия» подали заявки 74 369 человек из всех регионов России. В 2025 году конкурс проходит в 14 номинациях, охватывающих все сферы социально-экономического развития страны.
«300 финалистов – это 300 решений для развития нашей страны. За каждой цифрой – люди: школьник из села, разработавший экопроект, педагог, меняющий систему образования в своём городе, врач, внедряющий новые методы лечения в районной больнице или фермер, создающий инновационное хозяйство. Конкурс даёт больше, чем победу – экспертную поддержку федерального уровня, возможность выйти на грантовое финансирование и, главное, уверенность: их инициативы нужны России. Уже 7 июня стартуют защиты – первый шаг к реализации проектов. Желаю каждому финалисту успешного выступления, а также новых возможностей для будущего партнерства с теми, кто поможет выполнить задуманное в масштабах всей страны», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Работы конкурсантов оценивали три тысячи квалифицированных экспертов, прошедших строгий отбор и специальную подготовку. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.
От Республики Мордовия в 2025 году в финал конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли два участника:
Руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков рассказал: «В этом году защиты проектов состоятся в онлайн-формате, чтобы все финалисты, в том числе из самых отдаленных уголков нашей страны, могли присоединиться к участию в этом большом интеллектуальном празднике. Финалисты уже разделены по номинациям, они представят свои проекты на суд экспертному жюри. Этот этап – один из самых волнительных и интересных в рамках проведения конкурса. Имена победителей от 18 лет будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме, а победители от 14 до 18 лет будут награждены в ВДЦ «Океан» – главная интрига сезона будет сохраняться до самой церемонии торжественного награждения».
В рамках защиты каждому финалисту предстоит за пять минут презентовать суть, актуальность и практическую значимость своего проекта. После выступления участников ждут вопросы от экспертов, где важно не только показать глубину проработки идеи, но и гибкость мышления.
Посмотреть запись проведения дистанционной защиты можно будет в официальном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте. Помимо конкурсной поддержки, в этом сезоне финалисты конкурса «Моя страна – моя Россия» смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи. Таким образом, авторы лучших проектов, отобранных экспертами, получат шанс на дополнительное финансирование для реализации своих инициатив.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.
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