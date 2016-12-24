В Мордовии в ДТП погибли три человека и четверо получили различные травмы

По информации Госавтоинспекции республики, 1 июня в 10.00 на автодороге «Рузаевка - Ковылкино – Торбеево» 56-летний водитель автомашины «ВАЗ 2109» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю «Лада Гранта», в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

От бокового сильного удара 34-летняя пассажирка «ВАЗ 2109» выпала на проезжую часть дороги, где на нее совершила наезд автомашина «Рено Логан», которая двигалась во встречном направлении.

В ДТП не месте погибли трое человек из «девятки» - водитель, 34-летняя и 68-летняя женщины, еще один пострадавший 48-летний мужчина был госпитализирован.

45-летний водитель «Гранты», а также 64-летний и 59-летняя пассажиры с различными травмами были госпитализированы.