Международная выставка-форум «Россия» стала победителем номинации премии «Хрустальный компас»

Дирекция выставки достижений «Россия» стала первым победителем Национальной премии «Хрустальный компас - 2025». По итогам народного голосования в номинации «Признание общественности» за проект было отдано рекордное количество голосов - 41 499. Голосование завершилось 1 мая на официальном сайте премии.

Имена лауреатов в остальных десяти номинациях определил экспертный совет. Победители были объявлены на торжественной церемонии XIII сезона премии, которая состоялась 29 мая в Московском международном Доме музыки.

Премия вручалась за яркие достижения и уникальные проекты в области географии, экологии, научных исследований, просвещения и сохранения культурного и природного наследия. Хрустальные и серебряные статуэтки получили представители России, Индии, Китая, Японии, Египта, Италии и Непала. Церемония прошла под девизом «Планета героев».

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ, ставшая победителем народного голосования, - это крупнейшее культурное событие последних лет. На её площадках разместились 134 экспозиции: от всех 89 регионов России до ведущих федеральных ведомств, общественных организаций и крупнейших корпораций.

Программа выставки объединила деловые, культурные, образовательные, спортивные и молодёжные мероприятия, а также масштабные дни регионов, отраслей и национальных приоритетов. Каждый день экспозиции посещали десятки тысяч гостей со всей страны и из-за рубежа.

Организаторы провели более 2000 мероприятий: от оперных вечеров и концертов классической и электронной музыки до карнавальных шествий, модных показов и творческих турниров. Образовательная программа включала лекции, мастер-классы, открытые диалоги и спортивные события.

Церемония награждения «Хрустального компаса - 2025» была приурочена к 180-летию Русского географического общества и прошла при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Премия учреждена в 2012 году под эгидой РГО и считается одной из самых престижных географических наград мира. Она ежегодно вручается за вклад в науку, экологию и развитие общества. Стильным партнёром премии в этом году выступила компания Indever.

Источник: https://russia.ru.