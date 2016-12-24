В Саранске ремонтируют детскую музыкальную школу №1

Репортер

В Мордовии реализуется региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках в Саранске идет капитальный ремонт Детской музыкальной школы №1. 

Трехэтажное кирпичное здание, построенное более 70 лет назад, за годы эксплуатации подверглось естественному износу. Капитальный ремонт был необходим для сохранения исторического и культурно наследия, а также для безопасности учеников. 

На объекте завершаются демонтажные работы. Стяжка полов готова на 90%. Продолжаются работы по обрешетке кровли, установке систем отопления и видеонаблюдения. В некоторых классах уже начали красить стены. Также установят новые двери, отремонтируют лестницы, входную группу и фасад здания. 

Архитектурная особенность школы – лепнина на фасаде и во внутренних помещениях. Специалисты подрядной организации прилагают усилия, чтобы сохранить ее. 

Сейчас в школе обучается более 400 детей. Более 300 из них осваивают предпрофильные программы, а 80 – общеразвивающие. Школа полностью укомплектована квалифицированными преподавателями.

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