В Саранске ремонтируют детскую музыкальную школу №1

В Мордовии реализуется региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках в Саранске идет капитальный ремонт Детской музыкальной школы №1.

Трехэтажное кирпичное здание, построенное более 70 лет назад, за годы эксплуатации подверглось естественному износу. Капитальный ремонт был необходим для сохранения исторического и культурно наследия, а также для безопасности учеников.

На объекте завершаются демонтажные работы. Стяжка полов готова на 90%. Продолжаются работы по обрешетке кровли, установке систем отопления и видеонаблюдения. В некоторых классах уже начали красить стены. Также установят новые двери, отремонтируют лестницы, входную группу и фасад здания.

Архитектурная особенность школы – лепнина на фасаде и во внутренних помещениях. Специалисты подрядной организации прилагают усилия, чтобы сохранить ее.

Сейчас в школе обучается более 400 детей. Более 300 из них осваивают предпрофильные программы, а 80 – общеразвивающие. Школа полностью укомплектована квалифицированными преподавателями.