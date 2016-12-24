В саранском Доме Знаний студентов учили противостоять цифровым мошенникам

В столице Мордовии на площадке Общества «Знание» прошла серия просветительских мероприятий, посвященных кибербезопасности. На протяжении трех дней студенты МГПУ им. М.Е. Евсевьева учились противостоять мошенникам.

Лектором Общества «Знание» выступил полковник полиции в отставке, начальник Управления по безопасности Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева Александр Афтайкин. Он поделился с молодежью полезными советами о том, как не стать жертвой мошенников.

Лектор подробно разобрал наиболее распространенные и опасные схемы обмана, с которыми каждый день сталкиваются пользователи, особенно молодежь. В его выступлении шла речь о фальшивых онлайн-магазинах, смс-мошенничестве, социальной инженерии, взломе аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, а также об аферах в сфере онлайн-игр и цифровых активов.

Александр Афтайкин подчеркнул, что злоумышленники постоянно усовершенствуют свои методы, используя доверчивость, спешку и страх своих жертв.

«Запомните, никто и никогда из официальных организаций — ни банк, ни полиция, ни налоговая — не будет звонить или писать вам с требованием срочно назвать код карты, пароль из SMS или перевести деньги на «безопасный счет». Подобные требования — явный признак мошенничества. Ваши финансы и данные — это только ваша ответственность. Важно всегда проверять информацию через официальные каналы связи», — отметил полковник полиции в отставке.

По его словам, такие диалоги с молодежью на тему защиты от мошенничества очень важны. Студенты активно пользуются онлайн-банкингом, совершают покупки в интернете и общаются в соцсетях и мессенджерах, что делает их привлекательной мишенью для киберпреступников. Информированность напрямую снижает их шансы стать жертвой, что, в свою очередь, влияет на общий уровень успешных мошеннических схем.

«Диалог на тему: «Как не стать жертвой мошенника» был невероятно полезным и наглядным. Александр Юрьевич не просто перечислил угрозы, а разобрал реальные кейсы, которые могли случиться с каждым из нас. Теперь я точно знаю, как избежать ловушек злоумышленников и куда обращаться в случае сомнений. Спасибо «Знанию» за такое важное и полезное мероприятие», — поделилась впечатлениями одна из слушальниц.