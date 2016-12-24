Из отделения Соцфонда по РМ бойцам на передовую отправили 25 тактических армейских аптечек

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Сотрудники регионального отделения Социального фонда России передали в зону проведения специальной военной операции 25 тактических армейских аптечек и 15 комплектов аккумуляторных батареек для бойцов и военных медиков.
Аптечка оснащена всеми необходимыми средствами, включая медицинские приборы и лекарства, позволяющие оказывать первую помощь в экстремальных условиях.
«Приобретаем все исключительно по запросам ребят. Например, тактические армейские аптечки закупаем уже третий раз. Помощь такого рода для бойцов - самое малое, что мы можем сделать для приближения победы», - отметил управляющий отделением СФР по РМ Владимир Василькин.
Также вместе с аптечками бойцам за ленточку были отправлены рисунки и письма от детей сотрудников отделения. Ребята не только сделали открытки, но и написали свои пожелания и слова поддержки нашим защитникам.
Отмечается, что аптечки и письма уже доставлены в зону боевых действий волонтерами организации «Мордовия СВОих НЕ бросает».
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