В Мордовии старт купального сезона отметят развлекательной программой на Сузгарьевском водоеме

«Пусть герои живут в наших сердцах!»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
1 июня жителей Мордовии приглашают на семейный фестиваль «Пляжный стАРТ». Его открытие состоится в 15.00 на пляже «Акватория» у Сузгарьевского водоема.
Здесь для публики подготовили развлекательную программу с выступлениями творческих коллективов, конкурсы, розыгрыши и различные интерактивные развлечения от Молодежного центра Рузаевки.
К услугам гостей - пляж с песчаным покрытием и шезлонги, катамараны и сап-борды, действующее летнее кафе.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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