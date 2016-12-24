В Мордовии старт купального сезона отметят развлекательной программой на Сузгарьевском водоеме

Репортер

1 июня жителей Мордовии приглашают на семейный фестиваль «Пляжный стАРТ». Его открытие состоится в 15.00 на пляже «Акватория» у Сузгарьевского водоема.

Здесь для публики подготовили развлекательную программу с выступлениями творческих коллективов, конкурсы, розыгрыши и различные интерактивные развлечения от Молодежного центра Рузаевки.

К услугам гостей - пляж с песчаным покрытием и шезлонги, катамараны и сап-борды, действующее летнее кафе.

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