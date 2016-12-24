В Саранске мужчина на инвалидной коляске угодил под колеса иномарки

По информации Госавтоинспекции, около полуночи 28 мая на ул. Осипенко 61-летний водитель автомашины «Хендай Солярис» совершил наезд на 43-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги на инвалидной коляске вне пешеходного перехода - в зоне его видимости.

В результате ДТП пострадавший пешеход с различными травмами доставлялся в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным лечением.

По данным Госавтоинспекции, водитель находился в трезвом состоянии.