В Саранске мужчина на инвалидной коляске угодил под колеса иномарки

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По информации Госавтоинспекции, около полуночи 28 мая на ул. Осипенко 61-летний водитель автомашины «Хендай Солярис» совершил наезд на 43-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги на инвалидной коляске вне пешеходного перехода - в зоне его видимости.
В результате ДТП пострадавший пешеход с различными травмами доставлялся в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным лечением.
По данным Госавтоинспекции, водитель находился в трезвом состоянии.
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