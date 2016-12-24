В Мордовии стали известны получатели грантовых средств на развитие туристической инфраструктуры

По информации Минэкономики РМ, в 2025 году размер субсидий на развитие туристической инфраструктуры составит 36 миллионов рублей. По итогам конкурсного отбора в республике стали известны получатели грантовых средств.

В этом году по профильному национальному проекту с помощью грантов обновят и создадут новые туристические продукты.

В Саранске будет обустраиваться набережная у стадиона «Мордовия Арена» и Эко-парка.

В Ардатове создадут комфортную зону отдыха на реке Алатырь, где летом по инициативе компании «Край земли» запускается первый в регионе теплоходный речной маршрут.

Комплекс «Сурский рубеж» в Больших Березниках дополнится тематическим парковым пространством.

В исторической части Темникова для удобства туристов появится навигация и визуальное информационное сопровождение.

Новые условия для приема туристов появятся на фамильной пасеке «Традиции Турбиных» в Рузаевском районе, которая станет отправной точкой нового маршрута.



Популярный в Мордовии и за его пределами сафари-парк «Кречет» пополнится прокатным снаряжением для отдыхающих.

В регионе появится новый организатор речных сплавов на каяках и сапах. В программе - водные маршруты по Суре, Мокше и Инерке.

Туроператор «Ветер странствий» усилится профессиональным аудио-оборудованием для экскурсионного обслуживания туристов.