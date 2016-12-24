В Мордовском заповеднике потушили пожар на площади в 8 гектаров

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О произошедшем сражении с лесным пожаром в телеграм сообщил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин.
Задымление на территории Мордовского заповедника было обнаружено при помощи камеры видеонаблюдения днем 29 мая. На место незамедлительно выехали сотрудники регионального Лесопожарного центра.
Пламя быстро распространялось вглубь лесного массива. К тушению оперативно подключились огнеборцы регионального МЧС и Сарова, а также работники «Заповедной Мордовии».
По данным МЧС, всего к тушению пожара были привлечены более 130 человек и 20 единиц техники. Для проезда техники тяжелым бульдозером Лесопожарного центра оперативно были проложены минерализованные полосы и противопожарные разрывы.
Локализовать возгорание удалось к 21.18. Площадь пожара составила 8 гектаров.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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