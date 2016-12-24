20-летняя жительница Тюменской области провалила в Мордовии наркотическую миссию

Барышню задержали оперативники УНК регионального МВД после оборудования «закладчицей» тайников с мефедроном. По статьям УК РФ за покушение на незаконный сбыт и хранение наркотических средств ей грозят длительные сроки лишения свободы.

В ходе дознания было установлено, что в Саранск с наркотической миссией юная особа приехала из Тюменской области на поезде. Она забрала из указанного кураторами места оптовую партию мефедрона весом не менее 50 граммов. Расфасовав запрещенные вещества по сверткам, девушка организовала в лесном массиве около села Булгаково Кочкуровского района закладки с наркотой для розничного сбыта.

Криминальную посланницу сотрудники УНК задержали возле дома на улице Севастопольской, где она арендовала жилье. При себе у нее находился сверток с мефедроном. В ходе обыска на съемной квартире полицейские изъяли более 40 мотков изоляционной ленты, пустые зип-пакеты, пластиковые стяжки, перчатки и садовую лопатку.

По ходатайству следствия в отношении задержанной была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.