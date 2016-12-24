В Мордовии женщинам за решеткой рассказали о трудоустройстве после освобождения

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В лечебных исправительных учреждениях №3 и №19 УФСИН по РМ представители районного Центра занятости населения рассказали осужденным женщинам о возможностях быстро найти работу после освобождения.
В ходе встречи назывались наиболее актуальные и востребованные на региональном рынке труда профессии - швея, укладчик-упаковщик продукции и т.д. Женщинам подробно рассказали о некоторых предприятиях, преимуществах работы в целом ряде компаний и особенностях трудовой деятельности в них.
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В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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