В Мордовии женщинам за решеткой рассказали о трудоустройстве после освобождения

В лечебных исправительных учреждениях №3 и №19 УФСИН по РМ представители районного Центра занятости населения рассказали осужденным женщинам о возможностях быстро найти работу после освобождения.

В ходе встречи назывались наиболее актуальные и востребованные на региональном рынке труда профессии - швея, укладчик-упаковщик продукции и т.д. Женщинам подробно рассказали о некоторых предприятиях, преимуществах работы в целом ряде компаний и особенностях трудовой деятельности в них.