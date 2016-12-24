Мордовия является лидером по производству колбасных изделий в Приволжском федеральном округе

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По данным Мордовиястата, за январь-март 2025 года в республике произвели 37 тысяч тонн колбасных изделий. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Из общего объема производства 65,6% составили вареные колбасы. 19,4% приходилось на копченые колбасные изделия. Оставшуюся долю составили колбасы из термически обработанных ингредиентов и кровяные колбасы.
В среднем на каждого жителя в первом квартале текущего года в Мордовии приходилось 49 кг произведенных колбасных изделий.
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