В Центре «Мой бизнес» обсудили развитие сотрудничества РЖД и Центра поддержки экспорта

Репортер

В рамках Недели предпринимательства, организованной благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»,  состоялась встреча представителей Российских железных дорог и регионального Центра поддержки экспорта. 

Мероприятие на площадке Центра «Мой бизнес» собрало представителей малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в развитии железнодорожных перевозок и оптимизации логистических процессов.  

Участники мероприятия узнали:  

- о новых услугах РЖД и их партнеров
- о возможностях современной логистики (контейнерные перевозки, проект «Зерновой экспресс», международный коридор «Север – Юг»)
- как работать с цифровыми сервисами «Цифровой приемосдатчик», «Личный кабинет клиента» и «РЖД Маркет».  

В ходе презентации и живого диалога предприниматели получили практические инструменты для снижения издержек, выхода на новые рынки и укрепления своих позиций в логистической сфере.  

Прямое общение с экспертами железных дорог позволило участникам получить ответы на важные вопросы и обсудить пути дальнейшего сотрудничества.  

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.

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