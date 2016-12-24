В Центре «Мой бизнес» обсудили развитие сотрудничества РЖД и Центра поддержки экспорта

«Это наше достояние!»
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
В рамках Недели предпринимательства, организованной благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», состоялась встреча представителей Российских железных дорог и регионального Центра поддержки экспорта.
Мероприятие на площадке Центра «Мой бизнес» собрало представителей малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в развитии железнодорожных перевозок и оптимизации логистических процессов.
Участники мероприятия узнали:
- о новых услугах РЖД и их партнеров
- о возможностях современной логистики (контейнерные перевозки, проект «Зерновой экспресс», международный коридор «Север – Юг»)
- как работать с цифровыми сервисами «Цифровой приемосдатчик», «Личный кабинет клиента» и «РЖД Маркет».
В ходе презентации и живого диалога предприниматели получили практические инструменты для снижения издержек, выхода на новые рынки и укрепления своих позиций в логистической сфере.
Прямое общение с экспертами железных дорог позволило участникам получить ответы на важные вопросы и обсудить пути дальнейшего сотрудничества.
Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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