В Центре «Мой бизнес» обсудили развитие сотрудничества РЖД и Центра поддержки экспорта

В рамках Недели предпринимательства, организованной благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», состоялась встреча представителей Российских железных дорог и регионального Центра поддержки экспорта.

Мероприятие на площадке Центра «Мой бизнес» собрало представителей малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в развитии железнодорожных перевозок и оптимизации логистических процессов.

Участники мероприятия узнали:

- о новых услугах РЖД и их партнеров

- о возможностях современной логистики (контейнерные перевозки, проект «Зерновой экспресс», международный коридор «Север – Юг»)

- как работать с цифровыми сервисами «Цифровой приемосдатчик», «Личный кабинет клиента» и «РЖД Маркет».

В ходе презентации и живого диалога предприниматели получили практические инструменты для снижения издержек, выхода на новые рынки и укрепления своих позиций в логистической сфере.

Прямое общение с экспертами железных дорог позволило участникам получить ответы на важные вопросы и обсудить пути дальнейшего сотрудничества.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.