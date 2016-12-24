Дан старт молодежному конкурсу «Вместе против коррупции!»

Репортер

Генеральная прокуратура  Российской Федерации приглашает молодежь принять участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Целью конкурса является привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам коррупции, поддержка творческих инициатив детей  и молодежи в создании социальной антикоррупционной рекламы, укрепление практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией.

Конкурсные работы принимаются  с 1 мая по 1 октября 2025 года на сайте https://www.anticorruption.life/, где  также размещены правила его проведения.

Конкурс проводится по трем номинациям: лучший плакат, лучший рисунок, лучший видеоролик.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 10 до 25 лет.

Победители будут объявлены в Международный день борьбы  с     коррупцией – 9 декабря.

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