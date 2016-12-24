В Мордовии устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом

Репортер

МВД по РМ приводит предварительную версию произошедшего. 

29 мая около 9 часов утра на 6 км автодороги «Саранск – Рузаевка» водитель автомашины «Ниссан Альмера» 1970 года рождения при обгоне с выездом на полосу встречного движения (на участке, где такой маневр разрешен), совершил столкновение с автомобилем марки «Ивеко» под управлением водителя 1970 года рождения и автомобилем «ВАЗ-2111» под управлением водителя 1973 года рождения, которые двигались во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2111» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Ниссан» с различными травмами госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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