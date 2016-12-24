Артём Здунов встретился с зарубежными участниками земельного форума «Мастор»

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Глава Мордовии Артём Здунов 29 мая провел встречу с зарубежными участниками ежегодного земельного форума «Мастор» - он проводится для обмена опытом между государственными органами по управлению земельными ресурсами регионального и федерального уровня. В форуме участвуют ведущие эксперты отрасли: представители Росимущества, Росреестра, РАНХиГС, субъектов РФ.
В этом году форум приобрел международный статус: в Саранск приехали участники из Республики Беларусь, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Южно-Африканской Республики.
«Рад приветствовать вас на гостеприимной мордовской земле! – обратился к зарубежным гостям Артём Здунов. – Ваше участие в форуме очень важно для нас. Мордовия открыта для взаимодействия, мы работаем с зарубежными партнерами по многим направлениям. Доля исламских стран во внешней торговле республики превышает 40 %».
Глава Мордовии подчеркнул значимость эффективного управления землей и имуществом для всех государств, отметил необходимость обмена опытом работы по регистрации, инвентаризации собственности, использованию передовых информационных технологий.
Артём Здунов пожелал гостям региона успешной работы, интересных встреч и добрых впечатлений от пребывания в Мордовии.
Председатель международной ассоциации развития территорий Василь Мазитов отметил, что ассоциация объединяет профильные государственные структуры, бизнес, технологические компании, банки, инвестиционные фонды. «Надеюсь, что мы сможем сотрудничать с Мордовией по привлечению технологий, инвестиций, помогать бизнесу, который хочет выходить на внешние рынки», - сказал он.
Член Правительства, председатель комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан Ходжазода Ориф Ашури поблагодарил Главу республики за приглашение на форум. «Мордовия занимает особое место в российском пространстве, в вашем регионе гармонично сочетаются традиции и инновации. Для Таджикистана сотрудничество с Мордовией очень важно, - подчеркнул он. - Такие встречи закладывают прочную основу для долгосрочного взаимодействия».
«Мы видим в Мордовии надежного партнера и хотим сотрудничать с вами по самым разным направлениям», - добавил председатель комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан Мирзозода Низом Юсуфи.
О готовности расширять двусторонние связи заявили также представители ЮАР, ОАЭ и Турции.
Глава республики предложил со следующего года расширить событийную повестку форума, включив в него не только профильные мероприятия, но и совместные проекты в сфере культуры и спорта.
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