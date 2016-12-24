В отношении саранского аэропорта возбуждено антимонопольное дело

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По информации регионального Управления Федеральной антимонопольной службы, основанием к этому послужило обращение Рузаевской транспортной прокуратуры.
В действиях АО «Международный аэропорт «Саранск» управление установило признаки нарушения Закона о защите конкуренции в части установления монопольно высокой цены на услугу временной стоянки на аэродроме.
Согласно материалам дела, рост тарифа на услугу составил от 28 % до 819 % в зависимости от типа воздушного судна.
АО «Международный аэропорт «Саранск» не представило документальное обоснование размера расходов, на основании которых установлен тариф. При этом, установление монопольно высокой цены запрещено Законом о защите конкуренции.
Для рассмотрения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства создана комиссия Мордовского УФАС.
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