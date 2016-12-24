На всей территории Мордовии сохраняется четвертый класс пожарной опасности

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В течение ближайших нескольких дней температура воздуха в республике будет достигать +30-32 гр. При этом, только за минувшие сутки в Мордовии произошло 16 пожаров, из них 8 раз огнеборцы выезжали на тушение сухой растительности.
Напомним, в Мордовии до 2 июня включительно введены ограничения на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на территории земель лесного фонда в границах республики.
Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности на природе и не провоцировать необдуманными действиями масштабных бедствий.
При пожаре необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 8(8342) 23-41-50.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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