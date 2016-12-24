В Мордовии любитель скоростных поездок устроил ДТП на «встречке»

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По информации Госавтоинспекции республики, 28 мая районе в 05.30 на дороге в Лямбирском районе 30-летний водитель автомашины «Лада Калина», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2110».
В результате ДТП 44-летний водитель «десятки» с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение. По данным Госавтоинспекции, оба участника дорожного инцидента находились за рулем в трезвом состоянии.
Отмечается, что «гонщик» на «Калине» в этом году уже 18 раз штрафовался за превышение скорости.
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