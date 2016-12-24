Регионы России подписали меморандумы о модернизации коммунальной инфраструктуры

Регионы подписали меморандумы о модернизации коммунальной инфраструктуры, которые станут важным инструментом в системной работе по обновлению ЖКХ. Напомним, что Президент РФ поставил задачу к 2030 году улучшить качество коммунальных услуг для более чем 20 миллионов граждан. Работа ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»,

«Меморандумы предусматривают ряд обязательств для субъектов. В том числе это утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с их выполнением на 80% к 2027 году и полностью – к 2030. Также планируется ежегодное сокращение времени аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения минимум на 3%. Кроме того, с 2030 года предусмотрена замена не менее 2,5% сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения», – разъяснил зампредседателя Правительства РФ, председатель правительственной комиссии по региональному развитию Марат Хуснуллин.

Согласно меморандумам, до 1 января 2026 года регионы должны утвердить единые нормативы потребления коммунальных услуг и ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирных домах, а также приступить к реализации утвержденной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

За выполнением поставленных условий будет следить Фонд развития территорий. Сейчас разрабатывается порядок мониторинга исполнения меморандумов.

Также стоит добавить, что по итогам инвентаризации объектов сферы ЖКХ в регионах были сформированы комплексные планы по модернизации коммунальной инфраструктуры. На сегодняшний день они включают 43 тысячи мероприятий, которые планируется реализовать до 2030 года.