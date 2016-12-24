Прокурор Мордовии провел тематический прием граждан по вопросам здравоохранения

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28 мая в отделении Социального фонда по РМ прокурор республики Сергей Лапин провел тематический прием по вопросам защиты прав граждан в сфере охраны здоровья.
Прием проводился совместно с региональным Уполномоченным по правам человека Валерием Левиным, руководителем отделения Фонда пенсионного и социального страхования по РМ Владимиром Василькиным, и.о. министра здравоохранения Еленой Степановой, руководителем Главного бюро МСЭ Ольгой Борисовой.
Инвалид 1 группы обратилась по вопросу отсутствия возможности записи через портал Госуслуг к узкому специалисту медицинского учреждения, минуя врача-терапевта. Еще одна женщина-инвалид пожаловалась на отсутствие в аптечной сети лекарственного препарата «Руксолитиниб».
Участник СВО сообщил на приеме, что не может устроиться на работу из-за ограничений по здоровью, но и в установлении инвалидности ему отказывают. Другой участник СВО также просил оказать содействие в прохождении военно-врачебной комиссии для установления инвалидности по ранению.
По телефонной связи к прокурору обратились две многодетные матери по вопросу обеспечения ребенка-инвалида одной из них средством реабилитации - коляской. Другая женщина просила рассмотреть вопрос льготного обеспечения непрерывного мониторинга глюкозы в крови.
Как отмечается в информации прокуратуры РМ, по этим и другим обращениям организованы проверки, ход и результаты которых поставлены на контроль.
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