Прокурор Мордовии провел тематический прием граждан по вопросам здравоохранения

28 мая в отделении Социального фонда по РМ прокурор республики Сергей Лапин провел тематический прием по вопросам защиты прав граждан в сфере охраны здоровья.

Прием проводился совместно с региональным Уполномоченным по правам человека Валерием Левиным, руководителем отделения Фонда пенсионного и социального страхования по РМ Владимиром Василькиным, и.о. министра здравоохранения Еленой Степановой, руководителем Главного бюро МСЭ Ольгой Борисовой.

Инвалид 1 группы обратилась по вопросу отсутствия возможности записи через портал Госуслуг к узкому специалисту медицинского учреждения, минуя врача-терапевта. Еще одна женщина-инвалид пожаловалась на отсутствие в аптечной сети лекарственного препарата «Руксолитиниб».

Участник СВО сообщил на приеме, что не может устроиться на работу из-за ограничений по здоровью, но и в установлении инвалидности ему отказывают. Другой участник СВО также просил оказать содействие в прохождении военно-врачебной комиссии для установления инвалидности по ранению.

По телефонной связи к прокурору обратились две многодетные матери по вопросу обеспечения ребенка-инвалида одной из них средством реабилитации - коляской. Другая женщина просила рассмотреть вопрос льготного обеспечения непрерывного мониторинга глюкозы в крови.

Как отмечается в информации прокуратуры РМ, по этим и другим обращениям организованы проверки, ход и результаты которых поставлены на контроль.