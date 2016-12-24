В райцентре Ромоданово завершается капитальный ремонт лечебного корпуса поликлиники

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В Мордовии в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» проводится модернизация первичного звена здравоохранения. Продолжается обновление поликлиник и больниц республики. Особое внимание уделяется сельским медицинским учреждениям.
Так, в Ромодановском районе завершается капитальный ремонт лечебного корпуса №1 местной поликлиники. Работы начались в прошлом году, на них в общей сложности было направлено 69 млн рублей.
В корпусе располагается дневной стационар, но ремонт не доставляет беспокойства пациентам – временно их перевели в другое здание.
Строители капитально отремонтировали кровлю, инженерные коммуникации и электрику, полностью заменили полы, обновили кабинеты клинической лаборатории и стерилизационной.
Сдать объект строители планируют в ближайшее время.
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