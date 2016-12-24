Более 54 тысяч жителей Мордовии уже проголосовали за территорию для благоустройства

В этом году более 54 тысяч жителей Мордовии уже отдали свои голоса за преображение городской среды в ходе всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Оно ежегодно проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В целом по стране в голосовании приняли участие более 12,7 млн человек. До 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru россияне старше 14 лет могут отдать голос за обновление общественных пространств. В этом году на голосование вынесено более 6 тыс. объектов в 1,6 тыс. муниципальных образованиях.

В ходе голосования жители выбирают объекты, которые хотят видеть облагороженными в своём городе или населённом пункте. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустраиваются по программе нацпроекта в первую очередь. В прошлом году жители 1,5 тыс. муниципальных образований отобрали 5 600 проектов. Многие проекты уже реализованы.

«В 2025 году жители России выбирают общественные пространства для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который теперь входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свои голоса уже отдали 12,7 млн человек», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Голосовать за преображение территорий жителей агитируют волонтёры благоустройства. Ежегодно они помогают с выбором пространств, вынесенных на голосование: демонстрируют их, объясняют цели, задачи и значимость мнений жителей в реализации проектов благоустройства.

В этом году добровольцы участвуют в голосовании уже в пятый раз. К сегодняшнему дню их ряды по всей стране пополнили порядка 350 тыс. человек. Школьники, молодежь и серебряные волонтеры внесли важный вклад в благоустройство российских городов.

Стать волонтёром и помочь жителям своего города проголосовать за понравившийся объект благоустройства может любой россиянин старше 14 лет, зарегистрировавшись на портале Добро.рф. В этом году на голосование уже подано более 170 тыс. заявок на волонтерство, из них 160 тыс. одобрены. На данный момент с помощью добровольцев удалось собрать более 6,2 млн голосов.

Напомним, что всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в этом году продлится до 12 июня на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.